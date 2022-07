Gazzetta: il Napoli vuole chiudere in tempi brevi per Raspadori. Potrebbero non bastare 35 milioni

Ieri l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato che il Napoli vuole Raspadori. Oggi ne scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il presidente ha telefonato a Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, per sondare la disponibilità del club a privarsi del suo attaccante. Dopo aver chiuso definitivamente l’era Mertens, il Napoli ha individuato il nuovo obiettivo per l’attacco. E ha l’intenzione di chiudere in tempi brevi. Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano”.

“Se si muove in prima persona De Laurentiis, significa che il Napoli vuole il giocatore. Il Sassuolo è una bottega cara e questo è un concetto sicuramente chiaro a De Laurentiis: il club dovrà fare un grosso investimento se vorrà rinforzare il proprio reparto offensivo. D’altronde la possibile cessione di Zielinski al West Ham consentirebbe a De Laurentiis un investimento importante. Il tempo non è alleato del Napoli perché il Sassuolo dovrebbe trovare un sostituto all’altezza in un periodo breve visto che il campionato inizia tra due settimane”.