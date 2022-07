Gazzetta: finché sarà di proprietà del City, il Palermo non potrà mai giocare in Europa

Sulla Gazzetta Gianfranco Teotino giustamente ricorda che il Palermo – di proprietà della galassia del Manchester City – non potrà mai entrare in Europa. Almeno non con questo proprietario.

I regolamenti dicono che due società controllate dal medesimo azionista non possono partecipare alle Coppe europee, neppure se fossero ammesse, per esempio, una alla Champions e una alla Conference League. Cioè, finché il Palermo avrà lo stesso proprietario delManchester City, i suoi tifosi non potranno nemmeno sognare di conquistare un posto in Europa. Cosa che la squadra rosanero ha fatto non una sola volta in un passato abbastanza recente. Al contrario del Girona, per dire. Oltre a tutto, i fondi sovrani arabi, differentemente dagli altri private equity, non comprano per rivendere guadagnandoci, ma essenzialmente perché utilizzano il calcio come strumento di geopolitica.

Oggi rafforzerà il brand Palermo, ma domani potrebbe frenare la crescita del Palermo del futuro.