Franco Nero: «Negli Stati Uniti sono ipocriti: ti rompono se fumi una sigaretta all’aperto, poi pippano a sfare»

«Quando sono arrivato lì, negli anni Sessanta, non era facilissimo: alle feste tutti andavano al bagno per la cocaina; (cambia tono) fine anni Settanta, mi trovo a casa di Jack Nicholson: a un certo punto i presenti si siedono a terra, su dei cuscini e attorno a un tavolo tondo. Poco dopo vedo arrivare un cameriere, in mano un vassoio, lo poggia e c’erano solo strisce di cocaina e cannucce per tirare.

Ho ringraziato e declinato: “Ho male al fegato”; (pausa) oramai avevo imparato a schivare certe proposte; (ci pensa) negli Stati Uniti sono ipocriti: ti rompono se fumi una sigaretta all’aperto, poi pippano a sfare»