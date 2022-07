De Laurentiis: «Meret? Non possiamo avere il secondo portiere schiappa per far piacere al primo»

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, a radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del portiere che il Napoli cerca per affiancare Meret nella prossima stagione

«Abbiamo sempre avuto portieri di personalità, i primi due portieri non possono essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché arriva un altro portiere bravo non va bene. Poi è l’allenatore che deve gestire la rosa perché noi avremo molte partite e le insidie degli infortuni sono tante. Come facciamo? Dico ho il primo portiere bravo e il secondo che è una schiappa per fare piacere al primo portiere? Non penso che un portiere possa pensare questo, perché se capita un infortunio a Meret che facciamo?»