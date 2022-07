Dalle parole di Giuntoli noi abbiamo capito che il colpo sarà la permanenza di Mertens

Deulofeu non verrà perché non funzionale al 4-3-3 mentre Dries «è un calciatore diverso dagli altri». Siamo pronti al colpo di scena populistico?

Alla seconda uscita Cristiano Giuntoli è stato decisamente meno brillante rispetto all’esordio. Ma onestamente la situazione era molto complicata. Il direttore sportivo ha risposto sbrigativamente, si vedeva che era in una situazione a dir poco scomoda.

La traduzione napolista della sua conferenza è che Mertens resterà a Napoli. Se – come ha detto – Dybala sarebbe stato uno snaturamento del 4-3-3 così come lo sarebbe Deulofeu, e se Dybala ha capito che il Napoli non era per lui, mentre Mertens è un calciatore diverso dagli altri e con lui tratta personalmente il presidente, la nostra traduzione è che Dries resterà a Napoli.

Staremo a vedere. Non ci sorprenderebbe il tackle in scivolata populistico. Ci intristirebbe non poco ma ormai il quadro ci è chiaro.