Giuntoli: «Dybala ha capito che il Napoli non era per lui. Sarebbe stato uno snaturamento per il 4-3-3»

«Spalletti vuole fare il 4-3-3, vale anche per Deulofeu. Mertens? È un capitolo a parte rispetto agli altri calciatori. Kim è un calciatore bravo»

Parla Giuntoli. A Dimaro tutto pronto per la conferenza stampa del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per la fine del ritiro in Trentino. Dalle sue parole pare che non ci sia chiusura nei confronti di Mertens.

Kim.

«È un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. Non posso dire di più. Cercate di capire. Sono sempre fiducioso su tutti».

Dybala

«Vi abbiamo parlato di opportunità, abbiamo parlato con i suoi agenti ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e lui ha capito che non siamo per lui».

Koulibaly

«Per noi era incedibile. Il Napoli vuole essere una società virtuosa come è stata per tutti questi anni. Noi abbiamo provato a trattenerlo fino alla fine ma non è stato possibile. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti con forza. Siamo fiduciosi per il futuro».

«È l’ottavo anno che sono qui, si parla sempre di nuovi cicli. La squadra è sempre stata a ottimi livelli. Sono venuto io perché ci sono questioni di mercato aperte».

«L’altro giorno Spalletti ha detto che vuole fare il 4-3-3. Dybala era uno snaturare quello che ha in testa. Quindi anche per Deulofeu».

«Puntiamo sempre all’obiettivo più importante. Cerchiamo un portiere dello stesso livello di Meret e un sostituto di Koulibaly».

«A centrocampo se non esce qualcuno non arriverà nessuno».

«Su Gaetano e Zerbin prenderemo decisioni».

«Mertens. Con Dries ha un rapporto diretto De Laurentiis. Quel che succederà in futuro non si può sapere. È un capitolo a parte, non è paragonabile ad altri calciatori».

«Fabian è in scadenza. Lui vuol capire le occasioni».

«Meret abbiamo un accordo, firmerà a breve».

«Nessuna notizia su Osimhen, su richieste dal Bayern. Nessuna offerta per Lozano, siamo contenti di averlo con noi».

«De Laurentiis è arrivato pochi giorni fa, è molto coinvolto in tante situazioni. È uscito qualche volta dall’albergo».

«Il tifoso deve avere fiducia in una società che ha fatto otto Champions in 15 anni, la famiglia De Laurentiis ha credito per essere applaudita».

«Stiamo mettendo a posto tante cosine dopo il Covid. Puntiamo su ragazzi che secondo noi faranno molto bene».

Simeone.

«Se ci fossero delle opportunità, ci butteremo sopra. Il mercato è talmente lungo che può riservarci sempre belle notizie».

«Non vogliamo tenere calciatori che non hanno tanta voglia di restare nel Napoli, le entrate sono subordinate alle uscite»

«Politano mai messo in discussione. Poi se qualcuno vuole andar via, siamo aperti a tutto. Vogliamo mettere tutti in condizione di rendeee al meglio”