CorSport: sondaggio del Napoli per Milenkovic. Ha lo stesso agente di Koulibaly, servono 15 milioni

Il club non vuole farsi trovare impreparato dal possibile addio del senegalese. Østigard è in dirittura di arrivo, ma si punta al doppio colpo

Nell’incertezza più totale sul futuro di Koulibaly, il Napoli lavora sul mercato per sopperire subito alla lacuna che si creerebbe in caso di addio del senegalese. Ipotesi che il Corriere dello Sport definisce “concreta”. Il quotidiano sportivo parla di un serio interesse del Napoli per Milenkovic, oltre alla pista Østigard quasi in chiusura. Il Napoli ha già effettuato un sondaggio. Anche Milenkovic è seguito dallo stesso procuratore di Koulibaly: Ramadani.

“Il signor Fali toglierebbe e il signor Fali metterebbe. È una soluzione, una pista mica facile, considerando che anche la Juve e l’Inter sono sul giocatore, ma comunque una storia concreta”. “Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello andato in scena con Fali Ramadani, il manager di Kalidou, che in scuderia valuta anche Milenkovic. Un colosso di 24 anni e 195 centimetri che conosce il campionato italiano sin dal 2017. Sin da quando è arrivato alla Fiorentina. Curiosità nella curiosità, anche Niko il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 proprio come Kalidou: la valutazione, insomma, non è proibitiva, e si aggira intorno ai 15 milioni di euro”.

Gli altri nomi sono Kim Min-Jae del Fenerbahce, Marcos Senesi del Feyenoord e Piero Hincapiè, ecuadoriano del Leverkusen.