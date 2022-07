Corsport: Kim non ha chiuso con il Rennes, l’opzione Champions col Napoli lo fa vacillare

Il sudcoreano del Fenerbahce resta il primo nome della lista per sostituire Koulibaly. Un blitz del Rennes a Istanbul non è stato risolutivo

Il Napoli non molla Kim il difensore centrale sudcoreano del Fenerbahce che inizialmente si era promesso al Rennes di Genesio suo ex allenatore in Cina. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Il Rennes ha già l’accordo con il giocatore e con il Fenerbahce sulla base della clausola rescissoria da 20 milioni ma l’irruzione del club azzurro ha seminato qualche ovvia perplessità: la prospettiva-Champions è pur sempre affascinante anche se Kim, in Francia, ritroverebbe il suo mentore Genesio. Il Napoli ci sarà fino a quando non avrà firmato con il Rennes. il Rennes è convinto di chiudere l’acquisto del venticinquenne difensore coreano Kim con il Fenerbahce e in Francia hanno anche raccontato di un blitz a Istanbul del ds Maurice, ma il Napoli non rallenta. Anzi, è fermo. Attentissimo: il primo nome della lista è il suo e non sarà depennato fino all’ultimo istante utile. Punto.