CorSport: Kim è forte nei duelli aerei e abile nella costruzione dal basso

Kim è ormai da considerare un calciatore del Napoli. Manca solo l’ufficialità, ma la trattativa è chiusa. Il Corriere dello Sport analizza le qualità del difensore coreano attraverso i dati del Diagramma Radar di Delphyx, che valuta il rendimento statistico del calciatore nei 90 minuti durante la stagione 2021-22. Il software analizza, per ogni specifica statistica, i giocatori dello stesso ruolo e nella stessa fascia di campionati, quindi, in questo caso, Primeira Liga portoghese, Belgian Pro League, Super Lig Turca e Eredivisie olandese.

È forte nei duelli aerei e abile nella costruzione dal basso.

“Il sudcoreano sarà un giocatore in grado di far partire l’azione con la costruzione dal basso con la garanzia di addirittura 19,3 passaggi in avanti completati a partita: numeri che evidenziano personalità e sicurezza nei propri mezzi”.