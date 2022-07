Corsport: il Napoli non tratta con la Juve per Koulibaly. De Laurentiis gli parlerà a Dimaro

Restano Chelsea e Barcellona. L’offerta di rinnovo di sei milioni netti l’anno per ora è stata rifiutata dall’agente Ramadani ma è in ritiro che si capirà

Koulibaly e il Napoli. Ne scrive il Corriere dello Sport.

DeLa ha offerto un rinnovo faraonico da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. E non per la corte della Juve: di andare a Torino non ha intenzione e del resto il Napoli non intende neanche trattare. Neanche ascoltare. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste.

l’importante è parlarsi chiaro, dirsi le cose come stanno e poi decidere per il bene e la soddisfazione di tutti. Fermo restando un punto di partenza: la valutazione di Koulibaly è 40 milioni di euro e i club interessati come Chelsea e Barça lo hanno appreso direttamente dal suo manager. Fali Ramadani.