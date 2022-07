CorSport: il Monza offre 5 milioni per Petagna in prestito più 10 per il riscatto, il Napoli ne vuole 20

Il prezzo è leggermente trattabile, ma la trattativa è complessa. Nel Napoli Petagna è l’unico centravanti con Osimhen, l’attaccante valuta la permanenza

Il Monza si è fatto avanti in modo concreto per Petagna. Il Corriere dello Sport scrive di un’offerta allettante per l’attaccante del Napoli, rifiutata però dal club per una distanza tra domanda e offerta.

“Offerta estremamente seducente al giocatore e proposta al Napoli di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Risposta: niente da fare, la valutazione di partenza è 20 milioni o giù di lì. Magari trattabili – di certo un po’ – ma va da sé che in questa fase Petagna (contratto sino al 2024) ha davanti a sé una chance notevole: con Osimhen è l’unico centravanti della squadra. Sì, dietro c’è il vuoto e davanti chissà: mica male alla vigilia di una stagione che tra campionato, Champions, Mondiale e Coppa Italia si presenta frenetica”.

La trattativa con il Monza è complessa, è tutto da vedere. Petagna valuta sia le proposte sia le questioni interne.