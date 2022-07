Corsport: il destino di Acerbi, non lo vogliono né Sarri né gli ultras. Può finire alla Juventus

È la soluzione di scorta per la difesa di Allegri. Non ha chance all’Inter e in casa Lazio è mal sopportato nonostante un contratto fino al 2025

Acerbi potrebbe essere la soluzione low cost della Juventus per il dopo De Ligt. Ne scrive il Corsport

Stipendio da 2,5 milioni netti sino al 2025. Gli ultras lo contestano, lo hanno invitato ad andarsene e chissà quale accoglienza gli riserveranno nel ritiro di Auronzo, non sono previste rose e fiori. C’è un altro pezzo di verità. Sarri non stravede per Acerbi, preferirebbe Romagnoli al suo posto.

Acerbi sarebbe l’usato sicuro, un giocatore di grande esperienza per completare il reparto. Ha un grande rapporto con Inzaghi, ma l’Inter sembra essersi sfilata, tuttavia bisogna capire cosa succederà in uscita con Skriniar e De Vrij. Francesco può essere una soluzione di scorta per la Juve di Allegri. Ci potrebbe pensare Spalletti se il Napoli non riuscirà a trattenere Koulibaly.