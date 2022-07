CorSport: Fabian ancora non rinnova. Spalletti gli parla a lungo alla ripresa degli allenamenti

La situazione dello spagnolo è in stallo: ha rifiutato l’offerta del Napoli. Potrebbe finire ai margini del progetto fino a scadenza, come Milik.

Fabian ha raggiunto il Napoli dopo le vacanze, ieri era al primo allenamento con la squadra. Anche la sua situazione è in stallo, come quella di Koulibaly. Ha rifiutato l’offerta di rinnovo avanzata dal Napoli prima della fine del campionato: se al Napoli non arriveranno offerte ritenute congrue dal suo entourage, il club potrebbe decidere di tenerlo ai margini. Il Corriere dello Sport scrive di un confronto tra Fabian e Spalletti ieri, a Castel Volturno.

“E Spalletti? Beh, si vedrà cosa penserà o meglio cosa penserebbe eventualmente in merito, ma tanto per cominciare ieri ha parlato a lungo con il giocatore. Faccia a faccia”.

Un colloquio naturale a inizio stagione, ma più interessante nel caso di Fabian, data la sua situazione.

“Colloqui di inizio stagione, confronti normali tra allenatore e giocatori, ma nella fattispecie molto interessante considerando che la storia tra Fabian e il Napoli sta vivendo una fase estremamente delicata. Complessa a dire poco in virtù della prospettiva che, senza soluzioni differenti, Ruiz potrebbe cominciare la stagione in scadenza e dunque acquisire lo status di parametro zero già a gennaio”.