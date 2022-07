CorSera: nuovo infortunio muscolare per Jacobs, ora gli Europei potrebbero essere a rischio

Nuovo infortunio per Marcell Jacobs. Ora l’atleta potrebbe rischiare di non partecipare all’Europeo. Ieri la Federazione italiana di atletica leggera ha diramato un comunicato.

«L’atleta si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase riparativa, del grande adduttore destro. Lo staff sanitario Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo fino a completa guarigione».

Non si tratta più del bicipite femorale della gamba sinistra, che lo aveva bloccato a maggio, ma dell’adduttore della destra, che ha fermato Jacobs a Eugene, scrive il Corriere della Sera. Le fitte che aveva provato al Mondiale erano state derubricate a contratture, ma “il problema purtroppo è più grave”.

Il quotidiano scrive:

“La risonanza certifica che un muscolo chiave non è ancora guarito da una lesione vicina al secondo grado ovvero che interessa molte fibre muscolari”.

“l’infortunio è importante e il fatto che interessi una gamba diversa da quella bloccata a maggio è indice di uno scompenso muscolare che andrà valutato e curato con attenzione. Che Jacobs possa «completare il percorso di guarigione», allenarsi adeguatamente per essere in pista tra 20 giorni, in forma e senza correre rischi, pare improbabile”.