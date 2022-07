Corrmezz: portiere, il Napoli può aspettare anche fino all’ultima settimana di mercato

Questione portieri, ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Il Napoli ha intensificato l’assalto per Kepa del Chelsea. (…) Vuole rilanciarsi e il Napoli lavora per convincere il Chelsea a cederlo in prestito con diritto di riscatto e ingaggio condiviso. Il basco è in cima alla lista, la trattativa è a buon punto visti anche gli ottimi rapporti con il Chelsea ma Giuntoli si cautela anche con altre soluzioni.

Il Napoli non ha fretta, vuole imporre le proprie condizioni al mercato, accettando anche il rischio d’aspettare l’ultima settimana disponibile. Piace anche Keylor Navas del Paris Saint Germain, il Napoli pensa di poter essere competitivo se non ci saranno blitz di altri club più prestigiosi. Navas potrebbe diventare un’opzione concreta solo con la stessa formula di Kepa.