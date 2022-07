Cori contro Acerbi, Sarri ferma l’allenamento e va dagli ultras. I tifosi applaudono (VIDEO)

Stufo della situazione, è andato a lamentarsi con i diretti interessati conquistando il consenso dei tifosi veri in tribuna che gli hanno gridato: «Grande mister»

Maurizio Sarri grande protagonista della mattinata di allenamenti della Lazio a Auronzo di Cadore. Non per allenamenti particolari ma perché a un certo punto, stufo dei continui cori degli ultras (con tanto di striscione inneggiante a Diabolik capo tifoso ammazzato in una battaglia per il controllo del mercato della droga) nei confronti di Acerbi, ha interrotto la seduta ed è andato verso la porta dov’erano sistemati i tifosi organizzati lamentandosi e probabilmente dicendo che in quel clima non si poteva lavorare. Applausi scroscianti dalla tribuna dove c’erano i tifosi veri che gli gridato: “Grande mister”.