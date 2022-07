Carnevali: «Casini ha idee giuste, ma in Serie A occorre mettere fine ai piccoli potentati»

Il Corriere dello Sport intervista l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Racconta quanto sia stato determinante, nella sua carriera, l’incontro con Beppe Marotta, nel 1986, quando era al Monza.

«Ero riuscito a vendere tutti i giocatori della Milanese tranne uno. Due al Milan, uno all’Inter e così via. Beppe ne aveva presi un paio, io gli segnalai che il più forte era proprio l’invenduto. Fui talmente persuasivo da convincerlo ad accollarsi anche quello. Curiosamente l’unico finito in serie A, Fabio Cinetti. Cinque presenze all’Inter, poi Torino, Chievo eccetera…».

Continua:

Crescere accanto a lui, dice, «è stato molto formativo». Arrivò al Sassuolo dopo aver fondato il Master Group Sport.

«Fui contattato dalla signora Squinzi, Adriana, che mi propose il Sassuolo. Non sapevo neanche dove fosse, Sassuolo, e all’inizio presi tempo. Quando si presentò il patron non seppi dirgli di no, era impossibile negarsi a Squinzi. Il giorno che entrai in sede mi resi conto che c’era tutto da fare».