«Bisogna passare più tempo possibile insieme»: è la direttiva numero uno di Alexander Blessin. Il Secolo XIX dedica un approfondimento ai metodi di lavoro del tecnico del Genoa e del ritiro dei rossoblù, in Austria. L’obiettivo dell’allenatore – scrive il giornale ligure – è cementare ancora di più il gruppo, insistere sull’aspetto della coesione tra staff e calciatore.

Oltre alle ore passate sul campo, i calciatori trascorrono molto tempo assieme. In aggiunta alle riunioni tecniche con lo staff, che a volte si protraggono fino alle 21.30, l’allenatore ad esempio ha chiesto a tutti i giocatori che, quando si finisce di pranzare o cenare, ci si debba alzare da tavola tutti assieme. Proprio con l’obiettivo di sfruttare ogni secondo di questo ritiro, nelle uniche due pause concesse, i calciatori hanno svolto delle attività insieme. La prima sabato pomeriggio. Dopo l’allenamento mattutino in cui una parte di squadra ha fatto lavoro di scarico per smaltire le tossine dell’amichevole con il Mallorca, nel pomeriggio il gruppo ha fatto un’escursione con le bici elettriche. Tutti insieme, con Blessin da vero leader a guidare il gruppo, giocatori e staff hanno affrontato alcuni percorsi cicloturistici del circondario di Bad Haring. La gita è durata tutto il pomeriggio, poi la squadra si è ritrovata in hotel per la cena.