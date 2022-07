Birmingham, spaventoso incidente nel ciclismo su pista: Walls vola sulla folla (VIDEO) 

In occasione dei Giochi del Commonwealth di questa domenica, il britannico Matthew Walls, campione olimpico dell’omnium nel 2021, ha subito una grossa caduta, scavalcando le barriere durante lo scratch, un evento di ciclismo su pista. ..

Spaventoso incidente ai Giochi del Commonwealth, a Birmingham, durante un evento di ciclismo su pista. Il campione olimpico Matt Walls ha scavalcato le barriere di protezione durante lo scratch, finendo sugli spalti, sugli spettatori presenti. Prima è stato soccorso sul posto, poi è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Oltre al ciclista, sono rimasti feriti anche diversi spettatori colpiti dalla sua bici.

Il team del ciclista ha rassicurato il pubblico con un tweet:

“Matt è cosciente e riesce ad esprimersi, è in cura in ospedale”.

Il 24enne stava cercando di evitare altri piloti caduti davanti a lui in pista durante le qualifiche per la scratch race ma, mentre correva sulla parte rialzata della pista, si è impigliato nel volante di un’altra bici ed è volato sulle tribune. Alcuni testimoni hanno riferito che uno spettatore è stato curato per un taglio sul braccio e una ragazza per altre ferite non specificate.

Le qualifiche sono state sospese dopo l’incidente, che ha coinvolto un totale di otto corridori, e al pubblico è stato chiesto di lasciare il velodromo. Un altro pilota britannico, Matt Bostock, anche lui colpito nell’incidente, è stato portato in ospedale con ferite alla testa e alla spalla. Il canadese Mathias Guillemette è stato squalificato per aver causato la prima caduta.