Barcellona, visto ancora bloccato per Xavi. Non sarà in panchina contro l’Inter Miami 

Lo scrive As. Il tecnico era stato bloccato perché ha giocato in Iran. Non c’è ancora l’ok burocratico e oggi non ci sono collegamenti aerei

Il Barcellona affronterà l’Inter Miami senza Xavi in panchina. As scrive che il tecnico non ha ancora l’ok per il visto, che gli era stato negato perché ha giocato in Iran, Paese che gli Stati Uniti, dove la squadra è in tournée, considerano nemico. Oggi non ci sono collegamenti aerei, dunque è escluso che possa raggiungere la squadra in tempo per la partita.

“Xavi Hernández non guiderà finalmente la partita contro l’Inter Miami. L’allenatore ha aspettato tutta questa mattina per vedere se avrebbero approvato il suo visto turistico degli Stati Uniti per prendere un volo per Miami che gli avrebbe permesso di arrivare in tempo per la prima amichevole del tour. Tuttavia, come ha potuto apprendere AS, a mezzogiorno non aveva ancora l’autorizzazione delle autorità statunitensi, non ci sono più voli o coincidenze oggi che gli consentano di arrivare puntuale per la partita , che si gioca alle 8:00:00 (ora locale), alle 2:00 orario spagnolo”.

Xavi, se tutto va bene, riuscirà a partire domani mattina, in questo caso farebbe in tempo a dirigere la squadra contro il Real Madrid. Fino ad allora, il Barcellona sarà guidato dal vice, Óscar Hernández, suo fratello.

“In ogni caso, dal club è chiaro che qualcuno dovrà assumersi qualche responsabilità in merito a questa situazione: è inaccettabile che un club grande come il Barcellona non abbia tutte le carte in regola sin dal primo giorno. Inoltre, secondo alcune fonti, è stato sorprendente anche il poco aiuto che hanno ricevuto dall’organizzazione del tour americano per velocizzare le procedure e aiutare a risolvere il problema”.