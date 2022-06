Zazzaroni: la Roma dei Friedkin è un mistero. Mourinho vorrà lottare per il quinto posto?

Sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni va giù duro sulla campagna acquisti e sulle strategie della Rome dei Friedkin.

Il trentaquattrenne Matic, Celik, Frattesi (forse) e Svilar: così, al momento. Il difensore che Mourinho voleva già a gennaio, il gigante marocchino Aguerd del Rennes, è stato mollato al West Ham perché costava troppo.

Il giovane Tiago Pinto sembra un commesso viaggiatore incaricato di mostrare un campionario più che resistibile per raccogliere un po’ di milioni da destinare agli acquisti.

Questa è la Roma il 25 giugno, a pochi giorni dal raduno e dalle prime valutazioni pubbliche dell’allenatore: dovrebbe parlare il 12 luglio. Sospetto (…) che non possa essere particolarmente soddisfatto dell’andamento della campagna di rafforzamento: il guaio è che non si capisce – perché nessuno lo chiarisce – quali siano i reali progetti tecnici degli americani per l’Anno I d. C., dopo Conference. Zero trasparenza, insomma.

che Roma ci dobbiamo aspettare? José dei miracoli sarà disposto a lottare ancora per il quinto posto, visto che Milan, Inter, Napoli e Juve risultano più attrezzate?