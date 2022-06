Süddeutsche sfotte il Barça: servono matrimoni per 175 anni al Camp Nou per pagare Lewandowski

Il quotidiano bavarese prende in giro i dirigenti del club catalano: se avessero saputo fare i conti, non avrebbero mai accumulato 1,35 miliardi di debiti

“Colletta per Lewandowski”. È più o meno questo il titolo che il quotidiano bavarese Süddeutsche Zeitung usa per commentare l’interesse del Barcellona per Robert Lewandowski.

Vorrebbe ingaggiarlo ma si trova in una situazione finanziaria difficile. Di conseguenza, il club ha recentemente affittato il suo stadio per matrimoni e il suo campo a squadre amatoriali per aumentare le entrate. Fa pagare 13.000 euro a matrimonio e 300 euro a giocatore per una partita al Camp Nou. Sono senza dubbio grandi idee da parte dei bravi dirigenti del Barça, ma basterà l’incasso per compensare il deficit di cassa generale e sostituire l’attaccante polacco del Bayern? Non si può chiedere ai bravi dirigenti del Barça, perché l’aritmetica non fa per loro, altrimenti non avrebbero accumulato un debito di 1,35 miliardi di euro.

E affondano:

Se fossero stati in grado di gestire i numeri o forse anche i soldi, non avrebbero nemmeno pensato di portare a casa Lewandowski.

La Süddeutsche sfotte il club catalano:

i proventi da matrimoni e calciatori amatoriali consentono – con un evento al giorno – di estinguere completamente il debito. Tuttavia, ciò richiederebbe più di 175 anni. Lewandowski avrebbe allora ben più di 200 anni. Il Barça lo vorrà ancora? Lo sfottò è completo con la proposta di realizzare, da parte del Bayern, un calendario di beneficenza di Lewandowski in due edizioni (con e senza maglia), la riscossione di una donazione per Lewandowski su ogni biglietto e una partita di beneficenza. Tuttavia, la dirigenza del club ripone le sue più grandi speranze in una raccolta fondi nello spogliatoio della squadra.