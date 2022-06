Sky: primi contatti Napoli-Verona per Casale

Secondo quanto scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli ha effettuato un primo sondaggio con il Verona per Nicolò Casale.

“Il Napoli muove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l’Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Jurić prima e poi con Igor Tudor. Per il Napoli, Casale potrebbe essere un’alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l’incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, che non rinnova il suo contratto, e su cui il Barcellona potrebbe muoversi presto e in anticipo in vista della scadenza (giugno 2023)”.