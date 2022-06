Scava scava, sulla Gazzetta trovi che tra Dybala e l’Inter non c’è accordo su bonus e premio alla firma

Notizia ovviamente ben nascosta. E aggiunge che l’argentino “attorno a sé non ha trovato l’interesse che avrebbe voluto, soprattutto da top team esteri”. Insomma non lo ha voluto nessuno

Come vi stiamo spiegando in questi giorni, la Gazzetta è campionessa di polvere sotto il tappeto. Trasforma oceani in piccoli laghi tranquilli. Soprattutto per le milanesi e la Juventus. Da giorni pompano i tre club come se stessero facendo una campagna acquisti trionfale. Poi, vai a vedere, tra le righe c’è di tutto. e tra le righe c’è anche il mancato accordo tra il procuratore di Dybala e l’Inter nonché la notizia che Dybala ha accettato l’inter solo perché non c’era di meglio.

Il titolo è come al solito semi-innocuo: “Paulo ai dettagli Ma con Antun accordo in salita”. Notizia data di spalla di pagina 7, e ovviamente non c’è in prima pagina. Per il Napoli sarebbe stato: “Napoli attento che perdi Dybala”.

La Gazzetta scrive che Dybala potrebbe finire all’Inter dopo Lukaku (la cui trattativa è più o meno in alto mare).

Aggiunge che l’ex Juve ha scelto l’Inter perché non ha trovato nulla di meglio:

lo stesso argentino che attorno a sé non ha trovato l’interesse che avrebbe voluto, soprattutto da top team esteri. Così, si è convinto anche per questo che la Milano nerazzurra sarebbe il posto perfetto per rinascere. E per far pentire qualcuno a Torino.

E poi viene al sodo:

Certo è che sedersi al tavolo con il rappresenta e amico di famiglia della Joya, Jorge Antun, sta risultando più complicato del previsto: l’ostacolo maggiore è trovare l’accordo con lui sui bonus e sulla necessità di legarli alla costanza di prestazioni di Paulo, purtroppo poco continuo negli ultimi tempi. Da aggiungere, poi, l’annosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con giocatori in scadenza. Ci si rivedrà a giorni con intatto ottimismo.