Raspadori: «Il difensore che mi ha fatto più soffrire è Koulibaly, il più completo fisicamente e tecnicamente»

Nell’intervista rilasciata a Sportweek, l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, parla della sua famiglia e dell’esempio ricevuto dalla madre.

«Mamma è volontaria in una comunità di recupero per tossicodipendenti, mi ci portava che ero ancora ragazzino. Quelle visite mi hanno fatto capire, intanto, quanto fossi fortunato; poi, che troppo spesso ci concentriamo, sbagliando, su ciò che ci manca, dando per scontato quello che abbiamo. Io ho imparato a essere felice per le cose che ho, più che essere triste per quelle che mi sfuggono».