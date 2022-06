Poesia Gazzetta: Skriniar ha capito che il suo sacrificio è un atto d’amore per l’Inter

Le chiamano operazione strategiche. “Skriniar ha ormai digerito il trasferimento al Psg: apprezza il progetto tecnico e non solo lo stipendio da 7,7 milioni a salire, il doppio di adesso”

Ci vorranno secoli prima che Napoli impari la lezione di Milano. All’ombra del Vesuvio tutto viene interpretato in chiave negativa, guardate come la Gazzetta trasforma la cessione di Skriniar in un’operazione per il bene del club. Pura poesia. Non possiamo che applaudire.

Tema: le cessioni dell’Inter.

Svolgimento, a cominciare dal titolo scelto: 100 milioni in 10 giorni. “Da Skriniar-Psg a Lazaro-Dalbert Inter, arriva l’oro Emissari francesi a Milano per l’ok Pinamonti vota per l’Atalanta. Per i due esterni ecco 12 milioni”.

Ecco stralci dell’articolo:

Nella Milano nerazzurra sono, quindi, iniziate le grandi manovre alla voce “cessioni” e in tempi brevi, brevissimi, si darà forma ad alcune operazioni strategiche. Milan Skriniar è il bocconcino più pregiato, i qatarioti lo bramano a Parigi.

Si chiuderà a 70 milioni.

70 milioni comprensivo di facili bonus potrebbero essere un punto di caduta ragionevole. Tra l’altro, il difensore slovacco ha ormai digerito questo trasferimento che all’inizio gli andava di traverso: ora apprezza pure il progetto tecnico e non solo lo stipendio da 7,7 milioni a salire, il doppio di adesso. In più, Milan ha capito che il suo sacrificio è pure una necessità, quasi un ultimo atto d’amore per l’Inter: chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni è una legge inderogabile voluta dalla proprietà, e per ora da nessun altro compagno il club può fare così tanti quattrini.