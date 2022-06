Pecchia alla fine resta in Serie B: è il nuovo allenatore del Parma – VIDEO

L’ex vice di Benitez ha scelto di non allenare la Cremonese anche in A. E l’anno prossimo tenta un’altra promozione, alla guida dei crociati

Ha riportato la Cremonese in A dopo oltre vent’anni, ma l’ha lasciata con una lunga e struggente lettera. Non se l’è sentita di continuare a guidare i grigiorossi anche nella massima serie. Stiamo parlando di Fabio Pecchia, ex calciatore e poi vice-allenatore del Napoli, ai tempi di Benitez. Ha fatto il vice anche al Real. L’allenatore di Formia però non si ferma: riparte ancora dal campionato cadetto, ma dall’ambizioso (e spendaccione) Parma alla disperata ricerca del ritorno nel campionato più prestigioso, che ha scelto di affidarsi a chi ha appena dimostrato di sapere come si fa.