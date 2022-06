Ordine: Scamacca ha segnato zero gol in Nazionale. Il Sassuolo chiede 40 milioni… di cosa?

Su Il Giornale. Carnevali da mesi magnifica il suo gioiellino di attaccante, caricandolo di ansie da prestazioni e responsabilità che non può sopportare

Su Il Giornale, Franco Ordine scrive della rivelazione Federico Gatti, che dal Frosinone si è ritrovato direttamente in Nazionale, dove il ct Mancini lo ha fatto esordire contro l’Inghilterra, sabato. E, a proposito di giovani, si sofferma su Scamacca, gioiellino del Sassuolo che il club emiliano pretende di vendere a non meno di 40 milioni ma che in Nazionale, appunto, non ha ancora segnato neanche un gol.

“L’ad del Sassuolo Carnevali, da mesi, è su tutti i giornali a magnificare il suo gioiello di attaccante attribuendogli un valore sicuramente eccessivo di 40 milioni. Con un “battage” del genere, che può risultare utile dal punto di vista commerciale, si finisce col caricare sulle spalle del giovanotto ansie da prestazioni e responsabilità che non è ancora in grado di sopportare. D’altro canto non è il prezzo applicato sul cartellino che può indurre all’acquisto anche perché le casse dei club italiani non sono piene. Anzi sono talmente a secco da reclamare, incredibilmente, impossibili aiuti di Stato. Ma se un qualunque acquirente dovesse chiedere il numero dei gol fatti da Scamacca in azzurro e si sentisse rispondere zero, come potrebbe commentare?… Quaranta milioni di cosa?”.