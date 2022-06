Nicola: «Sabatini è stato fondamentale. Senza di lui non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno»

La Gazzetta dello Sport intervista Davide Nicola, allenatore della Salernitana che si è salvata all’ultima giornata di campionato e si appresta a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie A. Un capolavoro all’insegna dell’armonia, dice.

Su Iervolino:

«Se lo avessi di fronte lo ringrazierei per l’opportunità e per averci messo a disposizione tutto ciò che serviva. E’ un presidente passionale e presente. Ho apprezzato che abbia rispettato i ruoli di ciascuno».

Su Sabatini:

«La sua presenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma è una parola abusata e non la condivido: c’è stata la sua capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza Sabatini non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno: è stato fondamentale».