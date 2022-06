Ma siete sicuri che è proprio Cornelius? Il gigante danese stende la Francia, due gol in mezz’ora – VIDEO

L’Equipe: «I tifosi del Bordeaux (Cornelius giocava lì nel 2018) avranno dovuto stropicciarsi più volte gli occhi per essere sicuri di riconoscerlo»

«Al termine di una stagione da incubo, i tifosi del Bordeaux – ultimo in Ligue 1 – hanno dovuto probabilmente stropicciarsi gli occhi più volte, venerdì sera, intorno alle 22, per essere sicuri di riconoscere questo attaccante potente, abile e decisivo, un lontano parente di quello che solo pochi anni fa (nel 2018/2019) giocava con loro. Nel giro di trenta minuti Andreas Cornelius ha segnato una doppietta per rimontare la Francia e regalare alla Danimarca la vittoria (1-2), nella prima giornata della Nations League»

È con queste parole che l’Equipe racconta i due gol di una vecchia conoscenza anche del calcio italiano, Andreas Cornelius, ex Parma e Atalanta. Ora gioca in Super Lig, in Turchia. Ha vinto lo scudetto col Trabzonspor, assieme a Hamsik. Dall’altra parte c’erano Benzema e Mbappé ma la ribalta, clamorosamente, se l’è presa lui. Lui ch’era partito dalla panchina – scrive l’Equipe – ma che viene particolarmente considerato dall’allenatore per la sua stazza, buttato dentro quando c’è bisogno delle maniere forti.

«…proprio per rinforzare un attacco troppo timido il tecnico ha scelto di lanciarlo intorno all’ora di gioco al posto di Dolberg, che somigliava terribilmente all’attaccante “trasparente” visto a Nizza in questi mesi. Cornelius ha impiegato appena otto minuti per cambiare la storia, intercettando un bel cross di Höjbjerg dalla destra per pareggiare da distanza ravvicinata (68°). Con un registro completamente diverso segna il secondo gol della serata: su un’apertura di Maehle si precipita nello spazio, approfittando ancora una volta degli errori di piazzamento di Theo Hernandez, prima di resistere a Saliba e ingannare Lloris con un potente tiro da angolo stretto (88′). Due colpi brillanti che hanno permesso alla Danimarca di siglare un prestigioso successo contro i campioni del mondo in carica e forse Cornelius di diventare qualcosa di più di un super panchinaro»