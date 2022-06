Un anno di Lukaku (in prestito) costa all’Inter 25 milioni

L’accordo tra l’Inter e il Chelsea per Lukaku è chiuso. Il Corriere dello Sport parla delle cifre.

L’avvocato dell’Inter e il legale di Lukaku stanno preparando i documenti. Entro un paio di giorni, sicuramente entro il weekend, ci sarà la firma.

“e, se non sarà possibile farle prima perché il calciatore è all’estero, all’inizio della prossima Big Rom si presenterà in città per sostenere le visite mediche di rito”.