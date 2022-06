Luca Argentero: «Con il calendario sexy di Max ci ho pagato gli infissi del casale in Umbria» 

Il Messaggero intervista Luca Argentero. 44 anni, torinese, è entrato nel mondo dello spettacolo nel 2003 partecipando alla terza edizione del reality Grande Fratello. Negli ultimi due anni ha avuto grande successo con la serie di Rai1 “Doc-Nelle tue mani”.

Gli chiedono quali erano i suoi riferimenti da ragazzo.

Tomba, l’alpinista Walter Bonatti e il ciclista Luisin Malabrocca sono i protagonisti del suo spettacolo teatrale del 2019 “È questa la vita che sognavo da bambino?”. Malabrocca, nel dopoguerra, capì che arrivare ultimo al Giro d’Italia, conquistando la Maglia nera, gli dava maggiori vantaggi. Spiega perché ha raccontato un antieroe come lui.

Parla degli inizi del suo percorso artistico, subito dopo il Grande Fratello.

«Il mio approccio era esclusivamente speculativo. Ho cercato di sfruttare la popolarità del Grande Fratello per avere tutti i benefici possibili, soprattutto economici, e tornarmene a casa con la pancia piena. Che poi si sia trasformata in altro, è puramente incidentale. All’epoca ragionavo con il rastrello: prendevo tutto senza selezionare nulla. Poi, all’improvviso, nel 2005 mi hanno offerto di fare l’attore e ha funzionato. Io neanche ci pensavo».

Aver partecipato al Grande Fratello è stato un peso da cui emanciparsi?

«Per me non è mai stato un problema. Per un giornalista o un grande regista, invece, quella cosa lì ci sarà sempre. Mi consola che tanti di quelli che mi seguono al cinema o in tv, all’epoca del GF non erano nati, quindi ne sentono parlare solo in qualche intervista».