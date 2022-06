Lotito: «I laziali li ho abituati troppo bene. Il romanista è diverso, la Roma non si discute, si ama» (VIDEO)

Un video di Claudio Lotito tratto dall’account Twitter di Tuttomercato.web. Ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio

Quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi ma vuole sempre di più. Guardate noi abbiamo vinto la Supercoppa contro l’Inter di Mourinho che aveva vinto il triplete, l’abbiamo vinta contro la Juventus e la domenica dopo allo stadio non c’era nessuno. Per farvi capire che il tifoso laziale è particolare. Il romanista è diverso perché dice la Roma non si discute, si ama, anche se va mele va bene, loro sono contenti, all’inizio vincono il campionato e poi magari si ritrovano che lottano per altre posizioni, però si accontentano.

Noi come laziali, purtroppo forse i ho abituati a vivere troppo bene, i tifosi laziali hanno sempre sofferto, hanno fatto le collette sono stati depauperati, due aumenti di capitale per 20 milioni, c’è gente che si è rovinata, ha perso le liquidazioni, però erano coinvolti emotivamente. È chiaro che nel momento in cui tu togli tutto un sistema di consociativismo chiamiamolo così edulcorando altri aspetti. Io dico sempre: pensavano di avere la vacca per le zinne e hanno preso il toro per la palle. È chiaro che quelle persone che prima mungevano la vacca si trovano , poi si sono trovati un presidente che dice aspetta questo non si può fare ma non per me, per la società stessa.