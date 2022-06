L’Empoli ha esonerato Andreazzoli, il tecnico: «decisione che non corrisponde alla mia volontà»

Ieri l’Empoli ha esonerato il suo allenatore, Aurelio Andreazzoli, con uno stringato comunicato pubblicato sul suo sito.

Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale.