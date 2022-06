Il procuratore di Salvatore Sirigu, Giovanni Branchini, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per commentare le tante voci secondo cui il suo assistito sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Sirigu andrebbe a sostituire il partente Ospina, farebbe da «chioccia» a Meret con cui ha già condiviso lo spogliatoio della Nazionale durante gli Europei. Ecco le dichiarazioni di Branchini.

«Sirigu valore aggiunto per il Napoli e per Meret? Meret ha qualità indubbie, è un capitale del calcio italiano. Per questo il Napoli può puntare su di lui. Io non devo vendere nessun prodotto, Sirigu dà garanzie fisiche tecniche e morali. Sono valutazioni che spettano a chi di dovere, al momento opportuno poi faremo le nostre valutazioni. Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla. Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà»