L’agente di Mario Rui: «Resterà titolare. Olivera deve dimostrare di valere la Serie A»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. Non diamo per scontato che chi arriva sia più forte»

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha confermato la permanenza nel club del difensore. Olivera, ha detto, nuovo acquisto del Napoli nello stesso ruolo di Mario Rui, deve dimostrare di valere la Serie A.

«Mario Rui rimane sicuramente, anche se leggo notizie che non stanno né in cielo né in terra. Rimane al 100%. Se sarà ancora titolare? La logica dice che il titolare è Mario Rui, un giocatore che dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. Mathias Olivera deve dimostrare di valere la Serie A e il Napoli, non diamo per scontato che chi arriva sia più forte di chi già c’è. Mario Rui ha fatto un grandissimo campionato, è stato tra i calciatori più importanti della stagione passata».