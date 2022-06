La Premier League mette gli occhi su Fabian, il Napoli vorrebbe 30 milioni trattabili

Il Corriere dello Sport: è all’ultimo anno di contratto, l’aspetto positivo è che guadagna relativamente poco (2,2). Arsenal, United e City su di lui

Fabian Ruiz. Lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport, ha il contratto in scadenza nel 2023. Non ha voluto allungarlo di un anno con l’inserimento di una clausola rescissoria. Per il centrocampista che arrivò con Ancelotti, sono arrivati gli interessamenti di club della Premier League: Arsenal, Manchester United, Manchester City e Newcastle

che a gennaio aveva anche confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per un pacchetto con Osimhen: rifiutata.

Fabio Mandarini scrive:

l’idea iniziale è di ricavare 30 milioni, magari anche 25 più 5 di bonus, ma è logico che per individuare una soluzione che faccia felici tutti sarà necessario trovare notevoli punti d’incontro. A favore di Fabian, o meglio a rendere più agevole una trattativa con gli agenti, c’è lo stipendio: in azzurro, nella prossima (eventuale) stagione con la Champions, percepirà un ingaggio da 2,2 milioni e ciò significa che le inglesi in corsa non avranno difficoltà a trovare un accordo con lui. Almeno con lui. Partita aperta. Ma complessa.