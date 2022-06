La Mls sarà il primo campionato trasmesso solo in streaming, Insigne sarà su Apple Tv

Calcio e Finanza riporta anche le dichiarazioni del commissario della Mls Don Garber.

«Quello che è diverso in questo accordo è che tradizionalmente le società di media pagano le tasse sui diritti. Questa è una partnership ed il fulcro di questa partnership è un’attività in abbonamento che costruiremo insieme e otterremo una garanzia per i ricavi che saranno raggiunti dall’attività in abbonamento. Apple è il partner perfetto per accelerare ulteriormente la crescita della MLS e approfondire il collegamento tra i nostri club e i loro fan – ha sottolineato Don Garber – Data la capacità di Apple di creare un’esperienza utente best-in-class e di raggiungere i fan ovunque, sarà incredibilmente facile godersi le partite della MLS ovunque, che tu sia un super fan o uno spettatore occasionale»

Ci sono anche le parole di Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple.

«Per la prima volta nella storia dello sport, i fan potranno accedere ad un importante campionato sportivo professionistico in un unico posto. È un sogno che diventa realtà per i fan della MLS, per gli appassionati di calcio e per chiunque ami lo sport. Nessuna frammentazione, nessuna frustrazione: solo la flessibilità di iscriversi a un servizio conveniente che ti offre tutta la MLS, ovunque e in qualsiasi momento desideri guardare. Non vediamo l’ora di rendere facile per ancora più persone innamorarsi della MLS e fare il tifo per il loro club preferito»