Koulibaly: «Quando giochi per il Napoli è come se giocassi per una piccola Nazione»

Koulibaly ha rilasciato un’intervista a Bbc Sport Africa, affrontando diversi temi, dal suo legame con il Napoli alla corsa per il titolo che ha visto protagonisti i partenopei nel campionato appena terminato. Il difensore senegalese, al centro di diverse voci di mercato, si è anche proiettato alle sfide della prossima stagione.

«Ci saranno diversi cambiamenti la prossima stagione. Perderemo alcuni giocatori: qualcuno se ne andrà, ci sono diversi contratti in scadenza… Vedremo cosa accadrà, ma sapere che saremo in Champions ci aiuterà a prepararci adeguatamente. So che il Napoli farà di tutto per lottare ancora per il titolo»

Non aver vinto lo Scudetto è un rimpianto.

«Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto era molto sentita anche per noi, ma purtroppo non siamo riusciti a fare tutti i punti che servivano per vincere. I tifosi sono stati un po’ scontenti, volevano che lottassimo per il titolo fino alla fine. Considerando il fatto che abbiamo una grande tifoseria, è stato un peccato. Fa davvero male. Quando giochi per il Napoli è come se giocassi per una piccola Nazione. Non bisogna mai dimenticarlo. Amano il loro calcio, amano il loro club e amano i loro colori. Potevamo fare meglio, ma possiamo essere felici di giocare in Champions League la prossima stagione»