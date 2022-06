Koulibaly in prima pagina a Barcellona: «Vuole solo il Barça, è la prima opzione se non prendono Koundé»

Il giornale catalano Sport: “Ha rifiutato le altre offerte, ha congelato il suo futuro in attesa di Xavi. L’altra priorità del club è Di Maria”

Koulibaly è una “priorità” del prossimo Barcellona. Il quotidiano catalano Sport lo piazza, enorme, in prima pagina di fianco all’altra priorità: Di Maria.

“Mateu Alemany, insieme a Jordi Cruyff e Xavi Hernández hanno progettato come vorrebbero fosse la squadra per la prossima stagione e hanno svolto un lavoro enorme per, quando sarà il momento, attivare ogni singola operazione – scrive Sport – Non è un lavoro facile perché la maggior parte dei calciatori con cui sono stati in contatto chiede garanzie, consapevoli della delicata situazione che sta attraversando il club in materia economica. Non è stato solo necessario convincerli a livello sportivo, sicuramente il compito più facile, ma soprattutto rassicurarli sulla disponibilità del club a formalizzare i trasferimenti.

Koulibaly sarebbe una “valida alternativa all’acquisto di Koundé, il difensore centrale con cui Xavi vuole cementare il centro della difesa”. “Le pretese economiche del difensore centrale del Siviglia e il suo prezzo (la clausola rescissoria ammonta a 90 milioni, anche se i sivigliani sarebbero disposti a negoziare) lo tengono lontano dal Camp Nou. Quindi Koulibaly ha deciso di congelare il suo futuro e aspettare il Barça“.

“Il difensore senegalese, infatti, ha rifiutato le offerte di rinnovo che il Napoli gli ha presentato in queste settimane. La sua idea è quella di vestire blaugrana quest’estate e non ha mostrato predisposizione all’interesse di Juventus, Chelsea e PSG. Xavi si adatta perfettamente a lui come difensore centrale sinistro e lo vede come un salto di qualità nella linea difensiva”.