In campionato il Napoli ha gli stessi risultati del Dortmund: loro trattati da big, noi alla deriva

POSTA NAPOLISTA – Numeri alla mano, il Napoli è la miglior delle outsider in Europa, eppure subisce una pessima narrazione ed è contestato da tanti tifosi

Ieri sera, per diletto, visto che i numeri difficilmente mentono, ho provato a verificare “in concreto” il concetto di papponismo, per stabilire se esso esprima una concreta realtà o se invece si tratti di un’allucinazione collettiva di parte della piazza che non è minimante in grado di fare i conti con il realismo della propria dimensione calcistica storica.

E allora, ricorrendo molto facilmente a wikipedia, ho preso i risultati degli ultimi 10 anni, nei loro paesi (ho escluso le coppe, perché nessuna squadra italiana, eccetto un po’ la Juve nelle coppe concretizza qualcosa di buono) di 4 squadre che ritengo essere più o meno, in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, al livello del Napoli in Italia: e cioè, Marsiglia, Borussia Dortmund, Tottenham e Siviglia.

Orbene, in questi dieci anni, il Borussia Dortmund è arrivato 6 volte secondo, 2 volte terzo, una volta settimo e una volta quarto: media piazzamento 2,9 ed ha vinto, nel periodo, 3 competizioni nazionali.

Subito dopo c’è il Napoli che è arrivato 5 volte secondo, 2 volte terzo, 2 volte quinto e una volta settimo, con una media piazzamento di 3,3 ed ha vinto 3 competizioni nazionali.

Molto più dietro il Siviglia, con una media piazzamento 4,1 e 0 coppe vinte nazionali, il Tottenham, con una media piazzamento di 4,5 e 0 coppe nazionali vinte e il Marsiglia, con una media piazzamento 4,8 e una coppa vinta.

C’è da dire, che in base ai parametri della classifica, Inter e Milan hanno sì vinto uno scudetto, ma nei numeri complessivi del decennio sono di gran lunga dietro di noi, sia per punti che per numero di titoli.

In conclusione, eccetto le grandissime d’Europa (Juve, Real, Barcellona, Atletico Madrid, Psg, City, Liverpool, Chelsea, United e voglio metterci pure Milan e Inter in ragione dell’unico scudetto vinto in un decennio comunque deludente) in questi ultimi dieci anni, nei principali cinque campionati, siamo stati, insieme al Borussia Dortmund, la squadra migliore.

Conclusioni, il Dortmund ha vinto il nostro stesso numero di titoli ed è considerata una grande squadra. Le altre tre, che hanno fatto meno di noi, idem. Ma la cosa più sconvolgente è che tutte queste squadre sono considerate anche delle grandi società ed hanno un ambiente sano e un grandissimo pubblico. Il Napoli, che numeri (e non fuffa) alla mano è la migliore tra queste outsider, viene raccontato invece come una barca alla deriva, strozzata dalla contestazione di una parte del pubblico. Fate un po’ voi.