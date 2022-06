Il Tempo: la Lazio vuole Zielinski, possibile scambio con Luis Alberto

Secondo quanto scrive Il Tempo, la Lazio di Maurizio Sarri avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. L’idea sarebbe quella di uno scambio alla pari con Luis Alberto.

Rimanendo a Napoli c’è un altro profilo che, a quanto pare, sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste. Si tratta di Piotr Zielinski. Qui la faccenda si fa più complicata e non riguarda solo il polacco. All’interno dell’affare rientrerebbe anche Luis Alberto. Uno scambio alla pari (senza conguaglio economico in favore di nessuna delle due parti) che porterebbe l’ex Liverpool a Napoli e l’ex Udinese a Roma. Le cifre percepite da Zielinski sono quasi da top player: 7 milioni lordi a stagione (3,5 netti), non proprio una passeggiata. Per caratteristiche però sarebbe esattamente il calciatore che oggi manca alla Lazio. Quella mezzala sia qualitativa che di gamba capace di coprire tutto il campo, in grado di determinare sia in attacco che in ripiegamento.