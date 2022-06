Il Messaggero: Sarri sogna Zielinski alla Lazio ma serve l’addio di Milinkovic o Luis Alberto

Il Napoli valuta il polacco 25-30 milioni. Proposta Napolista: non possiamo fare uno scambio alla pari con Luis Alberto? Sarebbe perfetto per il Napoli verticale

Non possiamo fare lo scambio Luis Alberto-Zielinski? Il Messaggero scrive che il sogno della Lazio e quindi di Sarri è avere Zielinski.

Il sogno assoluto in mediana rimane Zielinski, che il Napoli valuta 25-30 milioni, ma serve l’addio di uno fra Milinkovic e Luis Alberto.

Se il Napoli valuta il polacco 25-30 milioni, non si può procedere a uno scambio alla pari? Lo spagnolo sarebbe l’ideale per il Napoli verticale che è in costruzione, con Osimhen, Kvara, Lozano e Luis Alberto che lancia palloni in profondità. Ieri il quotidiano romano scriveva che il Napoli aveva provato a inserire Mario Rui nella trattativa per il centrocampista spagnolo.