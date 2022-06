Il CorSera e l’effetto Mourinho sul mercato: lui chiama e i giocatori si sciolgono

Il Corriere della Sera scrive dell’effetto Mourinho sul mercato: lui chiama i giocatori e quelli si sciolgono e accettano la Roma.

È bastata una telefonata di Mourinho anche per scaldare il cuore di Celik, l’esterno turco del Lille.

La trattativa è in corso. Idem per Frattesi, del Sassuolo. Lo fece anche 8 anni fa con Messi, ricorda il quotidiano.

“Come fece circa otto anni fa, quando allenava il Chelsea e gli dissero che Messi avrebbe voluto lasciare il Barcellona e smaniava dalla voglia di lavorare con lui. Fu organizzata una telefonata in facetime, e i testimoni rimasero di stucco. Mourinho esordì consigliandogli di restare dov’era, idolo indiscusso e re incontrastato. Leo pensò a uno scherzo. Ma all’improvviso, il colpo dritto al cuore. «Se poi un giorno ti svegli per andare al campo ad allenarti, vai a fare colazione e il caffè non ha più lo stesso sapore, il colore del cielo diventa grigio, fai la strada per tornare a casa e provi tristezza, ti manca la gioia, la famiglia non è contenta, beh in quel momento scuro e nero della tua vita… allora sì che dovrai aprire di nuovo la porta della felicità. E dietro quella porta, chi troverai? Troverai me, José Mourinho, ad aspettarti!».