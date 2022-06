«I 41 gol li ho segnati io, non tu», Lewandowski a Nagelsmann che vuole spiegargli la posizione sui cross

Il siparietto di TZ rilanciato dal Daily Mail è emblematico del clima al Bayern. Era una seduta tattica sui cross a incrociare

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Si sente prigioniero del suo contratto ultra-milionario (poverino). Lo abbiamo scritto. Ora però il Daily Mail aggiunge un altro tassello alla sofferenza del centravanti polacco. Il problema ha un nome e cognome: Julian Nagelsmann allenatore del Bayern, uno dei tanti guru del calcio contemporaneo.

Lewandowski non ha gradito le indicazione tattiche Nagelsmann voleva impartirgli sulla posizione da prendere sui cross.

La testata tedesca TZ ha rivelato di un dissidio in allenamento tra il fuoriclasse e il tecnico. Nagelsmann gli ha dato indicazioni sulla posizione da assumere in campo quando i compagni di squadra incrociavano la palla per lui. Ma Lewandowski ha ricordato al tecnico che col suo posizionamento ha segnato 41 gol e che i gol li ha segnati lui e non Nagelsmann.

Un siparietto che ricorda quello tra Benitez e Cristiano Ronaldo al Real Madrid con Benitez che voleva spiegargli come mettere il piede per calciare le punizioni.

Già in passato il polacco aveva avuto da ridire accennando a una frustrazione per l’atteggiamento tattico dell’ex allenatore del Lipsia.

«Ultimamente per me al Bayern non è stato facile avere occasioni per un gol – disse a novembre -. Quando gli avversari sono molto difensivi, non è facile per un attaccante».