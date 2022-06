Higuain: «il male si ritorce contro, come ai tifosi del Napoli. Mi hanno insultato, ho segnato loro 6 gol»

Intervista a Tyc Sports: «La Juve è stato il club più esigente col peso. Mi facevano le foto, io tiravo la pancia dentro. Sarri tra i tre migliori allenatori avuti»

Gonzalo Higuain è stato intervistato da TyC Sports. Ecco cosa ha detto dell’Italia.

“La Juventus è il club che è stato più esigente sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto”.

Ha giocato sia con Ronaldo che con Messi.



“Sì, e se non sono stato quello che ci ha giocato di più, sono il secondo. Se devo scegliere, dico Leo”.

Con quale tecnico è stato più in sintonia?



“I tre allenatori migliori che abbia mai avuto sono stati Sabella, Pellegrini e Sarri. Lascio perdere Maradona, lui è un caso a parte, è stato il primo a portarmi in Nazionale e gli sarò eternamente grato”.

Il trasferimento dalla Juventus al Napoli.



“Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non vincemmo lo scudetto. Mi chiesi cos’altro dovessi fare e quando la Juventus arrivò, non ebbi dubbi. Non ho mai tentennato, anche se fu una decisione che mi costò. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l’odio ricevuto dai tifosi del Napoli, poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro. Ricordo che stavo per andare all’Arsenal, quando ero a Napoli, ma mi dissero che costavo troppo. E pochi giorni dopo hanno speso 80 milioni per Ozil (ride, ndr)”.