Gazzetta: Osimhen resterà a Napoli. Nessuna offerta dalle big europee e lui vuole la Champions

Le grandi d’Europa hanno già preso gli attaccanti che volevano. Solo il Newcastle e l’Arsenal potrebbero farsi avanti, ma il nigeriano preferisce il Napoli

Una certezza per la prossima stagione, sul fronte Napoli, è la permanenza di Victor Osimhen. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Per lui non sono arrivate le proposte che si prevedeva. Non solo: il nigeriano vuole giocare la Champions e i club che in passato si sono interessati a lui e che potrebbero rifarsi avanti, come il Newcastle e l’Arsenal, non possono offrire la possibilità di esibirsi nella massima competizione europea.

“Il club azzurro finirà per trattenere il suo centravanti, Victor Osimhen, per un motivo diverso: tutte le grandi squadre d’Europa che dovevano prendere un attaccante lo hanno già fatto (e se Lewandowski andrà al Barcellona il giro sarà completo). Di conseguenza, non fioccheranno offerte per il nigeriano tali da far girare la testa a De Laurentiis e dunque Spalletti ha finalmente una ragione per sorridere. In realtà, il Newcastle, che si era fatto avanti già in inverno, ha fatto capire che sarebbe disposto a riprovarci – cioè ad arrivare anche ad una cifra importante – ma di fronte alla prospettiva di non giocare la Champions è proprio Osimhen a non voler ascoltare le sirene che arrivano dai Magpies. Discorso più o meno simile per l’Arsenal, meno facoltoso rispetto al Newcastle ma in grado di offrire la prospettiva Europa League, competizione nella quale quest’anno Osimhen ha fatto faville proprio in Inghilterra contro il Leicester”.