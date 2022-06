Gazzetta: Mertens-Roma, si potrebbe chiudere a 3,5 milioni l’anno con opzione sul secondo anno

Anche la Gazzetta dello Sport, come il Corriere, si sofferma sulla trattativa tra Mertens e la Roma. Il club giallorosso riflette sull’età del belga, che, però, potrebbe essere un vero e proprio jolly nella squadra di Mourinho.

“Ovvio però che a Trigoria si voglia valutare bene una scelta del genere. Il valore di Mertens non è in discussione, ma a suscitare delle perplessità sono i 35 anni già compiuti. Occhio, però, perché la carta d’identità potrebbe paradossalmente rappresentare anche un vantaggio. In presenza di un giocatore fisicamente integro, infatti, lo Special One potrebbe avere una gestione mirata, che dia vetrina al belga nei momenti che contano davvero, oppure quando occorre sparigliare i giochi nelle gare difficili. Insomma, Mertens potrebbe essere uno straordinario jolly, capace di dare alla Roma quella prolificità offensiva che nella scorsa stagione è stata garantita dal solo Abraham”.