Gazzetta: Koulibaly confida ancora in un rinnovo, la speranza è che non si vada allo sfinimento

Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà analizza la situazione relativa al rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli.

“Koulibaly ha un rapporto eterno con il Napoli, comunque vada. Se avesse voluto andare, in passato ci sarebbero state almeno due o tre opportunità. Eppure lui mai ha forzato la mano, come se il suo destino fosse quello di chiudere la carriera in maglia azzurra. Siccome ha 31 anni e non più 26 o 27, alla fine i contratti vanno a naturale scadenza e si prende tempo pensando a un rinnovo automatico. Non è così e proprio la mancanza di comunicazione può aggiungere un po’ di cianuro. De Laurentiis ha deciso di abbassare il tetto ingaggi a 3 milioni, questa è la media e ci possono essere alcune eccezioni ma possibilmente senza salire sul tetto degli attuali emolumenti del senegalese. Quando funziona così, il rischio incomprensione è dietro l’angolo. Infatti, siamo su questo tipo di tangenziale, il pericoloso silenzio. E lo scenario stabilisce che un’eventuale proposta da 40 milioni possa ingolosire il Napoli: che sia del Barcellona, in pressing da settimane, oppure della Juve e qui l’ultima decisione sarà la sua. Certo, sarebbe bello se qualsiasi eventuale congedo si consumasse con il sorriso, soprattutto dopo un legame così pieno di fedeltà. Per la verità KK confida ancora in un rinnovo, la speranza è che non si vada allo sfinimento”.