Gazzetta: il Chelsea vuole disfarsi di Lukaku ma l’Inter non va oltre il prestito gratuito

L’incontro tra Tuchel e i nuovi dirigenti del Chelsea ha prodotto – per l’Inter – i risultati sperati: i Blues sanno, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non è proponibile un’altra stagione assieme tra l’allenatore tedesco e Romelu Lukaku. E dunque nonostante i 115 milioni di euro pagati appena dodici mesi fa gli inglesi sono disposti a cedere l’attaccante belga. Ovviamente all’Inter, l’unica destinazione gradita a Lukaku che ammicca ai nerazzurri da dicembre. Il problema sono le condizioni del trasferimento. La Gazzetta scrive che…

L’apertura c’è, ma la strada da percorrere resta strettissima. E soprattutto, non è alle condizioni che sperava il club nerazzurro. Il Chelsea lascerà partire Lukaku ma non in prestito gratuito o giù di lì. Non può farlo, non vuole farlo neppure un anno dopo aver investito 115 milioni di euro. È una questione finanziaria, certo, ma anche di immagine: creerebbe un precedente pericoloso che il club inglese sente il dovere di evitare. Ecco perché da Londra, attraverso Lukaku, hanno ributtato la palla verso Milano. Il messaggio che i Blues, attraverso l’avvocato Ledure, hanno recapitato all’Inter è il seguente: siamo disposti a parlare ma adesso trovate voi l’incastro giusto. Non può essere, per ovvi motivi, un acquisto a titolo definitivo e neppure un prestito legato a un obbligo, per motivi di bilancio? Il prestito oneroso, giusto per intendersi, difficilmente andrebbe sotto quota 23 milioni, che è la cifra di ammortamento di Romelu nel bilancio del Chelsea. Ecco allora la terza via, sullo sfondo: la possibilità di uno scambio, l’approdo a Milano di Lukaku e il tragitto inverso di un giocatore gradito a Tuchel. E, rosa dell’Inter alla mano, i nomi che possono avere un mercato di alto livello in Premier sono i soliti: Skriniar, Bastoni e Lautaro su tutti. Il tutto, con formule da definire e non necessariamente uguali per i tre giocatori in questione.